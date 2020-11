SilentiumPC Ventum VT2, pourquoi s'arrêter à 1 quand on peut en proposer 4 ?

À l'image de Sharkoon, la marque polonaise SilentiumPC aussi peut se targuer de proposer un catalogue relativement diversifié et complet, parfois avec des objets visuellement atypiques comme leur boîtier Astrum ATV6, mais surtout une offre en entrée de gamme abordable permettant de donner un toit à son matos sans se ruiner systématiquement (ça, c'est le gros du hardware qui s'en chargera) et parce que le confort d'un boîtier haut de gamme reste toujours un luxe relativement dispensable.

Un peu dans la même veine que les derniers-nés de chez Sharkoon, SilentiumPC adresse aujourd'hui l'entrée de la gamme de boîtiers avec la nouvelle série Ventum VT2, qui se veut tarifée raisonnablement et cherche à offrir un bon équilibre pour cette tranche, tout en jouant sur l'équipement et l'esthétique avec pas moins de 4 différentes versions, histoire de permettre à chacun de trouver chaussure à son pied.

Parce que "Ventum" suggère dans ce contexte un boîtier favorisant la ventilation, tous les VT2 partagent effectivement la base commune qu'est celle d'un boîtier faisant la part belle au mesh, habillage revenu à la mode. La façade est ainsi presque entièrement en mesh, ainsi que le top revêtu d'un tapis magnétique en mesh. Il s'agit également d'offrir suffisamment d'espace pour toute sorte de hardware, y compris les plus gros éléments. Enfin, le choix entre un Ventum VT2, VT2 TG, VT2 TG ARGB ou VT2 Evo TG ARGB dépendra essentiellement de l'importance que vous accordez au verre trempé et à la présence d'une ventilation ARGB - et le prix, bien entendu.

Sans plus attendre, les voici en images et en détail, une offre paraissant somme toute plutôt assez sympathique pour qui cherche un boîtier contemporain et ayant un bon potentiel de ventilation sans se ruiner :