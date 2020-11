Même si sa présence y reste encore forte, les machines ultra-compactes ne sont plus la chasse gardée d'Intel, AMD réussissant effectivement une belle percée depuis ses derniers APU Ryzen basse consommation, des puces portables basées sur l'architecture Zen 2 et une partie graphique intégrée Vega, la série des Ryzen 4000U. ASRock, puisque c'est de ce constructeur qu'il est question aujourd'hui, avait déjà dévoilé début septembre une série de machines affichant des dimensions de NUC, les 4x4 BOX-4000. Mais si la boite de seulement 117 x 110 x 48 mm peut encore paraître grande pour certain, celle de la nouvelle série Mars 4000U d'ASRock leur conviendra peut-être plus ! En effet, il s'agirait du premier mini-PC le plus fin au monde équipé d'un processeur AMD - pour le marketing, c'est une victoire comme une autre. Et alors, qu'est-ce qu'on peut y trouver dans un châssis de seulement 0,7 litre ?

ASROCK MARS 4000u DIMENSIONS 194 x 150 x 26 mm (0,7 litre) CARTE MERE FP6D4-P1 CPU 4300U (4/4), 4500U (6/6), 4600U (6/12), 4700U (8/8) ou 4800U (8/16) Zen 2 (7 nm) GPU Radeon Graphics Vega (7 nm) RAM 2 slots SO-DIMM DDR4 3200, 64Go max STOCKAGE 1 x Ultra M.2 2280 SATA ou NVMe 1 x SATA 6 pour SSD/HDD 2,5" 7 ou 9,5 mm 1 x lecteur de carte SD SANS FIL 1 x slot M.2 key-E 2230 (en option Intel AX200 ou AC-3168) ETHERNET 1 x LAN RJ45 Gigabit USB 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2 x USB 2.0 VIDEO 1 x HDMI 1 x D-Sub AUDIO Chipset Realtek ALC233-VB2 1 x micro 1 x audio out OS Compatible Windows 10 64-bit ALIMENTATION adaptateur 65 W/19V AUTRE Pied pour montage à la verticale Compatible VESA PAGE PRODUIT Mars 4000U

La machine est très fine, mais elle peut clairement en avoir dans le vendre pour bien des usages quotidiens, à la maison ou au bureau. Certains apprécieront peut-être qu'ASRock a augmenté la quantité de prise USB par rapport à ses machines 4x4 BOX-4000, mais on regrettera ici qu'il s'agisse au mieux d'USB 5 Gb/s, dommage. Comme toujours avec ce genre de machine qui tient plus d'un laptop que d'un PC traditionnel, espérons que la ventilation - assurée par un seul blower - sera à la hauteur et pas trop bruyante. Le constructeur n'a pas donné de prix ni de disponibilité, mais la concurrence sur ce segment semble enfin se multiplier, et c'est tant mieux !