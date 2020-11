C'est en juillet que Cooler Master avait présenté son concept de boitier transportable pour un système Rasbperry Pi 4, une idée qui en a visiblement séduit plus d'un. Il faut dire que le boitier propose l'essentiel pour une telle plateforme dans un emballage sympathique plutôt haut de gamme et pratique, mais aussi un peu plus, comme l'interrupteur ON/OFF reconfigurable. Plutôt qu'une commercialisation directe, Cooler Master avait initialement commencé à prendre la température auprès de la communauté sans trop prendre de risque sur le plan commercial, par l'intermédiaire d'un Kickstarter dédié au Pi Case 40.

Le constructeur avait certainement dû être enchanté (surpris ?) du résultat, puisqu'une heure aura suffi pour exploser l'objectif initial — assez bas, il est vrai, mais rappelons que le prix d'appel était de 23 € — de 9000 € et le dépasser de plus de 1200 % ! Finalement, le Kickstarter s'était conclu avec un résultat assez fantastique de 314 082 € et 5468 supporters. Bref, il paraissait dès lors évident qu'il y a bien une demande à satisfaire sur ce segment de niche et qu'il serait ainsi bien dommage de s'en arrêter à la campagne de financement.

Le Pi Case 40 va donc être commercialisé très prochainement en Europe et outre-Atlantique au prix officiel de 24,99 € TTC — un prix étant tout à fait dans les clous pour un tel objet. Outre le boitier, Cooler Master propose avec son utilitaire open source dédié Pi Tool (code dispo sur Github) pour personnaliser sa mini machine et met à disposition un écosystème complet d'accessoires. Le Pi Case 40 est déjà référencé et disponible en précommande chez LDLC (qui annonce une dispo sous + de 15 jours) et Amazon (qui fixe une date au 7 décembre), mais le sera aussi chez d'autres, dont l'un des spécialistes des solutions Raspberry en France, Kubii.fr.