Il faut croire que les souris légères ont réellement la côte auprès joueurs, en tout cas, c'est clairement l'avis des constructeurs, qui ne cessent d’enchaîner des modèles plus légers l'un que l'autre. On connaissait déjà la PRO de Logitech G, à ne pas confondre avec l'autre PRO, la première étant sans-fil et l'autre filaire (vous aviez deviné ?). C'est le modèle sans-fil qui nous intéresse, la souris gaming sans-fil qui comble le trou entre la souris professionnelle un peu ennuyeuse et le mulot trop gaming pour être pris au sérieux, on entend par là qu'elle se destine au monde du gaming professionnel, avec la technologie sans-fil LIGHTSPEED (utilisant une connexion 2,4 GHz) de la maison et qui n'a rien à envier à une alternative filaire - hormis peut-être le fait de ne pas avoir besoin d'être rechargé.

C'est sur ces bases que Logitech a récemment introduit la PRO X SUPERLIGHT, que nous apporte-t-elle de mieux, ou à défaut, de différent ? L'extérieur n'a pas tellement changé, la forme ambidextre est toujours exactement la même avec des dimensions de 125 x 63,5 x 40 mm, mais le logo G RGBisé a disparu, ainsi que les boutons latéraux à droite qui en faisaient une vraie souris ambidextre... Côté ventre, la souris dispose toujours du rangement à couvercle pour le dongle USB LIGHTSPEED et du bouton on/off indispensable, mais on constate aussi que les patins PTFE occupent une surface bien plus grande qu'avant.

Le capteur ? C'est le même, à savoir le modèle optique HERO du constructeur dont la réputation n'est plus à faire. Attention à ne pas se faire leurrer par la nouvelle appellation HERO 25K, c'est bien le même capteur qu'avant et que Logitech a récemment turbochargé à 25 600 DPI avec une mise à jour du firmware, applicable pour tous les modèles qui l'exploitent celui que l'on connaissait auparavant sous le nom HERO 16K. Bref, la PRO X SUPERLIGHT fonctionne à 25 600 DPI dès sa sortie du carton, mais l'ancienne PRO peut le faire aussi moyennant la mise à jour.

Les vraies nouveautés sont à chercher ailleurs. D'abord, la PRO X SUPERLIGHT n'utilise plus de PVC, mais une résine post-consommation (PCR) ! Une fabrication à partir de matériaux recyclés permettant à Logitech de vanter un produit sans carbone (cela dit, il serait plus honnête de dire carbone neutre, puisque les émissions sont avant tout compensées plutôt que totalement éliminées). À voir ce qu'il en est de la durabilité en pratique de cette résine. En tout cas, on se doute que c'était aussi l'un des ingrédients dans la recette d'allégement de la souris, ça, et puis retirer le superflu, bien entendu. Ainsi, le nouveau mulot est encore plus léger et pèse 63 g, contre 80 g pour la PRO classique. Avec ceci, l'autonomie n'est pas en reste, elle passe à 70 heures en mouvement constant, l'absence de RGB doit certainement y être pour quelque chose aussi, la PRO classique affiche 48 heures avec son éclairage par défaut.

Par contre, avec cette nouvelle édition PRO optimisée, un peu dépouillée et bien allégée, Logitech a tout de même l'audace de demander un tarif supérieur de 20 € à sa prédécesseur : 149,99 € ! Une fois de plus, souris légère n'est pas synonyme de prix allégé... Le prix de la neutralité carbone peut-être ? La disponibilité est prévue pour décembre.