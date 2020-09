Bon il est temps de changer de processeur, vous ne pensez pas ? Et quoi de mieux que de passer à un Ryzen 7 3700X performant et bon marché ? L'offre de ce jour porte sur ce modèle 8C/16T cadencé à 3.6 GHz de base et 4.4 GHz en boost. Tous les détails sur cette bestiole sont disponibles sur le test que nous lui avons consacré ici même. L'engin sera particulièrement adapté à une machine polyvalente et puissante. Le prix pour une telle puce est de l'ordre de 320 € en temps normal, mais pas aujourd'hui ! Aujourd'hui vous pouvez le toucher pour 279 € chez Amazon (Allemagne); de quoi redonner un bon coup de fouet votre configuration à moindre prix donc ! C'est ce que vous cherchiez ? Notre lien est sous l'image pour vous guider.