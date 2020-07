Alors que la mode du RGB bat son plein, Fractal Design revient à ses bases avec une série d'alimentations, Ion+. Sobres et fonctionnelles, ce sont pas moins de quatre modèles qui sont annoncés, dont seule la puissance varie : 560W, 660W, 760W et 860W, nommées respectivement Ion+ 560P, 660P, 760P et 860P parce qu'apparemment, chez Fractal, on aime le chiffre "60".

Fondamentaux disions-nous, avec du haut de gamme, de la modularité totale et une certification 80+ Platinium. Le design est sobre avec un coloris noir mat du plus classique, le refroidissement semi-passif s'effectue par un moulin de 140mm (900 RPM maximum, voire moins selon le modèle) marketé comme silencieux (lorsqu'il tourne du coup) ; et le tout est garanti 10 ans, voilà pour la durabilité. Pour les modders, le câble ATX fait 600 mm de long, et celui CPU 2x4-pin mesure 100mm de plus, autant dire que les grands boîtiers ne poseront pas de problèmes. Pour ce qui est des mensurations, on reste sur du classique avec 150 x 150 x 86 mm.

Pour les prix (triés par ordre croissant de puissance), il faudra tabler sur 106€99, 117€99, 129€99 et 139€99, un positionnement premium plutôt cohérent avec la certification offerte. Niveau disponibilité, ces convertisseurs de tension sont d'ores et déjà sur les rayons selon les échoppes. À vos portefeuilles !