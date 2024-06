Test • Les pilotes Geforce 337.xx sont-ils aussi bons qu'annoncé ?

Le mirââââcle de la cape... sauce caméléon

Au mois d'avril, Nvidia a lancé ses pilotes Geforce 337.50, les premiers de cette nomenclature. Le changelog annonçait des changements radicaux dans pas mal de jeux, avec des gains présentés comme mirobolants. Sans que les conditions dans lesquelles ces gains ont été obtenus soient dévoilées, nous avons appris à regarder ces chiffres avec un oeil ouvert pour ne pas rêver, et un oeil fermé marquant un certain scepticisme; cela ne peut-être qu'une bonne nouvelle fondamentalement, tout gain étant bon à prendre, mais nous avons voulu en savoir plus avec nos propres tests à nous. Car si le principe de fonctionnement de ces pilotes vis-à-vis du processeur change par rapport aux Geforce antérieurs, cela nous semble un peu too much, du moins il faut s'en assurer. C'est ce que nous avons essayé de faire au travers de 10 jeux, certains faisant partie du changelog, d'autres pas, et avec deux cartes graphiques, mais aussi deux plateformes bien différentes.