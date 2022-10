Il y a quelques jours, NVIDIA a publié un pilote estampillé 522.25. En plus de prendre en charge la récente RTX 4090, le caméléon avait affirmé que son pilote faisait des miracles sur les jeux DX12 sans expliquer par quel moyen. Tout comme AMD l'avait fait au mois de mai avec les jeux DX11, il a fallu vérifier les dires, les promesses n'engageant que ceux qui les font. C'est ainsi que TPU a fait le test, sur les 3 définitions majeures, et surtout avec 3 générations de cartes.

La GTX 1080 Ti représente Pascal, la RTX 2080 Ti Turing, et la RTX 3090 Ampere. Nos confrères ont choisi 25 jeux pour constituer le panel. Il y a des titres où NVIDIA partait de loin, par rapport aux Radeon RDNA 2, c'est Assassin's Creed Valhalla. C'est donc sur ce jeu que les gains observés sont les meilleurs, et ce, dans les 3 définitions et les 3 cartes. Ensuite, les améliorations sont disparates, justement selon l'architecture : la RTX 3090 se sent mieux sur Forza Horizon 5, Halo Infinite, Control, Cyberpunk 2077, la RTX 2080 Ti souffle un peu plus sur Control et Cyberpunk 2077, mais aussi Dying Light 2, TW Warhammer 3 ou encore Halo Infinite, quant à la GTX 1080 Ti, à part Control qui est en "pic" comme Valhalla, elle n'offre quasiment que des gains, dont la moyenne est à 1.6 %.

Les deux grosses cartes du test peuvent aussi perdre quelques plumes en passant des précédents 517.48 aux 522.25. Days Gone est le titre qui, majoritairement, perd entre 1 et 4.5 %, c'est le seul pour lequel la perte est généralisée. De manière éparse, Battlefield 5 avec la RTX 2080 Ti lache de 1 à 3 % par ordre décroissant de définition.

Au final, il n'y a quasiment que du scaling positif, et certains jeux proposent un boost non négligeable. Cette cuvée tient, selon l'avis même du testeur, ses promesses, à prendre sans hésitation, et ce d'autant plus qu'il existe une parade officielle un peu compliquée pour le bug de map de CP2077.