G.Skill fait aussi de l'AIO !

Si vous grenouillez dans le milieu du hardware, vous avez forcément entendu parler de G.Skill. Cette marque taïwanaise qui sévit depuis 1989 se fait notamment remarquer pour ses modules de mémoire haute performance. On connaît les Trident Z, et leur version Royal bien entendu, et ça c'est pour ses modules les plus récents avec lesquels elle bat des records de fréquence, de timing et de prix ! Ce que l'on sait moins c'est qu'elle diffuse également des périphériques (claviers et souris) et même des blocs d'alimentation de 750 à 1250 watts. Tout récemment, G.Skill s'est lancé dans le refroidissement pour processeur en ajoutant à son catalogue des AIO de la série ENKI. Le nom est bien choisi, puisqu'il s'agit d'un ancien dieu de l'eau mésopotamien; ça nous en dit long sur les prétentions de la marque quant à ses produits. Trois références font leur apparition : le ENKI 240, avec un radiateur de 240 mm, le ENKI 280, avec -on vous le donne en mille- un radiateur de 280 et enfin, le ENKI 360 (vous aurez compris qu'il possède un radiateur de... ? 360 mm !!). Nous nous sommes procuré le plus grand et le plus petit, pour voir de quel bois se chauffent ces kits tout-en-un. Le test, juste après la présentation d'usage.