En ce week-end d'épiphanie, avant de tirer les rois et les reines, quoi de mieux qu'une petite lecture ? Et si nous on bulle en sirotant notre cidre avec la galette, d'autres bossent ! Ce fut le cas des fabricants de watercooling en l'occurrence, puisque ce billet a pour but de vous annoncer quelques mises à jour.

Nous commençons par NZXT qui au début de l'an dernier nous proposait une mise à jour de ses Kraken, avec les X53, Z63 et Z73. La série voyait apparaître les Z3, des modèles destinés au très (très) haut de gamme et équipés d'un écran OLED sur le bloc pompe. Les versions X3 étaient équipées d'un bloc plus classique et perdaient la régulation via CAM ! Il fallait donc un petit plus pour ces derniers et c'est par l'ajout de RGB que la marque les relance sur le marché. Nous voilà donc à tester les Kraken X53 RGB et X63 RGB pour cette mise à jour. Notez qu'en parallèle le Kraken Z53 fait son entrée. Pour le test, on clique sur l'image.

Entre deux parts de galette, faisons un saut en octobre 2019, quand nous testions le Liquid Freezer II de 240 mm. La bête impressionnait par sa qualité de fabrication et surtout sa discrétion exemplaire. Ce dossier était devenu responsable du succès de la série qui se fait rare (et cher pour le coup...) par les temps qui courent. Suite à cela, vous avez été des millions à nous envoyer fax, télex et autres télégrammes pour exiger l'ajout d'autres modèles de la gamme. Pascal s'est retroussé les manches, a fait les niveaux de la BX et s'est rendu en Allemagne, chez Arctic, pour taper du poing sur la table ! En plus d'un poignet cassé, il est revenu avec les versions 280 et 360 du Liquid Freezer II pour une mise à jour du dossier disponible lui aussi en cliquant sur l'image.

Bonne lecture.