Écrit par Thierry C. | 23 Mai 2019

Deux c'est vraiment mieux ?

Nous faisons un petit détour du côté de chez Arctic Cooling pour refroidir notre CPU. Le fabricant a fait très peu de passage dans nos colonnes et nous l'avons vu pour la dernière fois sur le dossier consacré au refroidissement de ThreadRipper, avec un Freezer 33 TR assez poussif. Nous revenons sur un socket un peu moins extrême, avec un Freezer plus récent. C'est le Freezer 34 eSports Duo qui sera à l'honneur aujourd'hui. Ce modèle tour de 120 mm d'entrée de gamme, revêt une robe toute noire et arrive avec deux turbines qui devrait lui permettre d'offrir de bonnes prestations. Nous allons vérifier cela après la petite présentation.