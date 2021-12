Myth of Empires testé, y a du boulot !

Encore de l'Unreal Engine 4, c'est une invasion ! Myth of Empires est un Meuporgue type bac à sable qui prend racine dans la Chine antique, ravagée par les guerres. Il faut survivre, créer des maisons, des villages, recruter une armée, bref cette simulation de tyrans en devenir est en accès anticipé sur Steam. Et comme vous allez le voir, il y a du boulot à accomplir pour optimiser tout ça, bien que le potentiel soit déjà là.

En FHD, subtil avantage des RTX Ampere 3080/Ti sur les rouges, l'ajout du DLSS ne change rien puisque ça plafonne aux mêmes valeurs. Pour autant, le DLSS permet aux RTX 3060 Ti à 3070 Ti de coller aux cartes de tête, et de les égaler même. En bas, la RX 590 est déjà dans les choux, avec 31 ips, quand les RX Vega 56 et GTX 1070 sont autour des 50. Quand on vous dit que ça manque d'optimisation !

En QHD, ça dégringole pour toutes les cartes, et la RX 6900 XT passe juste devant la RTX 3080 Ti, tandis que la RX 6800 XT fait de même avec la RTX 3080. L'arrivée du DLSS booste forcément les RTX, et permet à la RTX 3060 Ti d'égaler la RX 6900 XT en rastérisation sans upscaling. En bas, la RX 590 à 22 ips est injouable, loin derrière RX Vega 56 et GTX 1070.

Enfin, en UHD, sans upscaling, la RTX 3080 Ti reprend les devants sur sa concurrente, le DLSS apporte de l'oxygène aux RTX, Turing et Ampere. Beaucoup de cartes lâchent prise en UHD, incapables d'atteindre 40 ips, soit le mini pour jouer sans se brûler les yeux !