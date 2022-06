tic toc fait la Z690

Porte-étendard chez ASRock, la gamme Taichi et son design reconnaissable parmi tous représentent ce que le constructeur sait faire de mieux en matière de cartes mères. La Z690 Taichi qui nous intéresse aujourd’hui ne déroge pas à la règle : destinée aux processeurs Alder Lake d’Intel, cette mobo en socket LGA 1700 déborde de fonctionnalités, de ports et connecteurs d’extension… et de RGB. Mais qui dit vitrine technologique et fonctionnalités haut de gamme dit également tarif très élevé, et ici aussi cette ASRock Z690 Taichi respecte à la lettre cette règle. Nous serons donc d’autant plus intransigeants dans la suite de ce test.

• Côté street price, ça dit quoi ?