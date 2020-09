Ampere à pleine puissance chez MSI

Le nec plus ultra actuel de la génération Ampere des GPU de NVIDIA est arrivé, qui montre ce que donne la puce GA102 lancée à pleine puissance pour le grand public. Vu la proximité au niveau de la puissance et de l'architecture entre la RTX 3080 et la RTX 3090, il est normal de voir des similitudes entre les modèles, les fabricants ayant choisi d'optimiser la R&D et la production des nouvelles cartes graphiques vertes. MSI ne fait pas exception à la règle, et après avoir testé la RTX 3080 Gaming X Trio, nous nous sommes penchés sur sa grande soeur, la RTX 3090 Gaming X Trio.

• Street price actuel de la carte