Un petit Navi à la construction solide

L'arrivée des cartes graphiques équipées de puces RX 5500 XT permet de faire jouer la concurrence sur les cartes abordables. Cela permet aussi à AMD de fournir ses puces là où les budgets les plus modestes et les OEM viennent, ce qui permet de vendre une plus grande quantité de GPU. Parmi les fabricants de cartes, ASRock propose des modèles dits élaborés tant sur le plan esthétique que fonctionnel, mais sans chercher à faire dans l'excès. Nous avons donc testé aujourd'hui le modèle le plus travaillé sur le petit Navi, la RX 5500 XT Phantom Gaming.

• Street price actuel de la carte