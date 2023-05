Le rapport Backblaze Q1-2023 ajoute l’espérance de vie moyenne aux stats

Le Backblaze nouveau est arrivé, et il a beaucoup de choses à dire pour ce premier trimestre de l’année 2023. Au menu, ce ne sont pas moins de 241 678 disques de données qui ont été analysés, dépiautés et décortiqués (comme le bol de cacahuètes au bar) afin de nous dire qui meurt et si l’hécatombe se compte avec des pelles ou des conteneurs. La société en profite également pour ajouter une nouvelle mesure très pertinente : la durée de vie moyenne des disques passés ad patres.

Après avoir fait le tri, l’entreprise a retenu 236 893 disques répartis en 30 modèles différents. La bonne nouvelle pour vous, c’est que l’intégralité de ceux-ci est des modèles SATA (pas de SAS ou de protocoles exotiques purement axés entreprise) et côté Seagate, il y a également pas mal de modèles qui n’ont pas vocation à être dans des racks aux conditions extrêmes, même comparés aux boîtiers ITX les plus compacts — disques en grand nombre, en grande densité, partageant vibration et chaleur.

Là ou le tableur ressemble à une version geek d’un cirque romain, les résultats obtenus ne sont pas à prendre pour argent comptant, bien que ~70 % des disques passés à trépas soient des Seagate, la marque représente ~47,4 % du panel déployé dans l’étude, les données sur les disques de 6 et 10 To ne portent que sur un seul et unique modèle au déploiement limité et d’autres ne sont en place que depuis quelques mois.

Ça, ça ne va pas plaire à tout le monde

Enfin, plus représentatif, l’âge moyen de mise au rebut a été ajouté aux données pour faire suite au travail de Timothy Burlee de Secure Data Recovery. Ce dernier avait évalué, avec les données dont il disposait, qu’un disque vivait en moyenne 2 ans et 10 mois. Concernant Backblaze, le constat est moins optimiste avec plus ou moins 2 ans et 6 mois. Des donnés qui restent également à relativiser dans un cadre plus casual, puisque la société mangeuse de disque utilise les valeurs SMART comptant le nombre d’heures d’activités des disques, donc allumés 24/7 et bien plus sollicités que pour un backup ponctuel et quelques données froides.

C’est rassurant pour un geek avec un dédé dans son PC allumé quelques heures par jour, mais nettement moins pour les utilisateurs de NAS ou assimilés dont les disques sont eux tout le temps allumés (le feu ♫) et/ou sollicités et surtout dont la garantie est souvent limitée à 3 années. Bon en même temps, plus ça va et plus il y a moins de HDD chez vous, non ?