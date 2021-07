Il y a quelques années, NVIDIA avait décliné 2 versions différentes de la GTX 1060, mais avait conservé le même nom. Pourtant, il y avait des différences importantes entre les deux, comme le nombre de cuda cores 1280 vs 1152 , et la VRAM 6 vs 3 Go. Ainsi la GTX 1060 3 Go n'en avait que le nom puisque la GTX 1060 6 Go était mieux pourvue. La seule nomenclature 3 ou 6 Go pour les différencier pourtant n'était pas complète, puisque rien ne laissait penser que la petite était moins pêchue du fait d'unités de calcul amputées.

Que valent-elles en 2021 ? Techspot a fait le test de ces deux modèles, dans plusieurs jeux, et avec les presets bas, moyen et élevé. Bien qu'elle ne soit absolument pas faite pour, notre confrère a quand même testé le 1440p en sus du 1080p, cette dernière étant sa seule définition de prédilection. Au final, la leçon à retenir, c'est que lorsque la VRAM n'est pas saturée, les deux cartes sont très proches, aux unités de calcul près qui font un petit écart. Mais le souci, c'est que 3 Go sont vite saturés par les jeux modernes, ce qui explique que lorsqu'on monte un peu le preset qualitatif du jeu, et donc la qualité des textures de plus en plus volumineuses, eh bien la GTX 1060 3 Go s'effondre alors que sa soeur reste fière comme un bar-tabac Artaban.

Si vous en avez une, ou que vous pouvez en toper une d'occasion , sachez que ce sera un compromis permanent entre qualité du jeu et fluidité, en gros, il faudra privilégier les réglages qui ne surchargent pas la VRAM.