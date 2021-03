La météo exceptionnellement sévère qu'a vécue le Texas récemment aura décidément causé bien des ennuis. Outre les problèmes (plus bien graves) d'ordre humanitaire, comme l'accès à la nourriture, à l'électricité, à l'eau courante ou encore au chauffage, ayant touché bon nombre de foyers au pire de la crise, les entreprises implantées localement ont évidemment parfois également été affectées (mmmh, le goût de la brève qui sent bon le capitalisme). Par exemple, l'usine de Samsung située au Texas est inactive depuis février, car dans l'impossibilité de fonctionner correctement à cause des nombreuses coupures de courants causés par les conditions météo extrêmes (mais aussi largement empirés par une infrastructure fédérale isolée du reste du pays, pas très en pointe et qui n'était en aucun cas préparée à faire face à ce type de situation, semblerait-il).

À ce jour, l'usine n'a toujours pas redémarré sa production et Samsung prévoit désormais de ne relancer son activité qu'à partir d'avril, avec une reprise des livraisons en mai. Une situation qui pourrait néanmoins avoir un impact notable sur l'approvisionnement de contrôleurs SSD Samsung au moins pendant plusieurs mois, puisque c'est essentiellement de cette usine d'où sort la grosse majorité de ce type de puce du fabricant pour l'ensemble de ses marchés. Ainsi, jusqu'à 75 % de sa production de contrôleurs SSD PCIe pourrait être affecté d'ici le redémarrage des lignes de productions, ce qui sous-entend que la disponibilité des SSD devrait en souffrir le temps que la production revienne à niveau et que les stocks de la chaîne d'approvisionnement se reconstituent, à commencer par les SSD haut de gamme pour PC, mais aussi pour serveur et grand public.

Par conséquent, de nombreux OEM se seraient aussi arrangés pour utiliser des solutions concurrentes en attendant le retour à la normale. En ce qui nous concerne, cela veut dire que certains modèles de SSD NVMe pourraient prochainement potentiellement devenir difficiles à dénicher et voir leur prix monter en flèche au fur et à mesure que les stocks se vident, particulièrement le SSD 980 qui vient à peine d'arriver... Bon, au pire des cas, il devrait suffire de patienter un peu ! (Source)