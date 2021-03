La pénurie des semi-conducteurs touche l'intégralité du secteur de l'électronique, et il semble difficile de trouver un industriel qui ne galère pas à fournir comme il se doit le marché des puces électroniques. Histoire de rendre les choses plus drôles, les fabricants doivent en plus prévoir l'arrivée des nouvelles générations de puces, tout en gardant à côté les anciennes chaines de production pour les composants les moins sensibles aux évolutions de gravure. Afin de mieux anticiper les besoins futurs vis-à-vis de l'introduction de sa sixième génération de mémoire flash, Kioxia commence donc la construction d'une nouvelle usine à Yokkaichi, au Japon, qui sera la Fab7, et qui s'inscrit dans la mouvance des fabricants de NAND à augmenter leur capacité de production.

Néanmoins, pas de grosse construction qui prendra des années, la firme prévoit un plan en deux étapes afin de débuter la production dès le printemps 2022 des premières puces, la deuxième phase ne semble pas encore jalonnée pour le moment. Bien entendu, cela se fera encore sous l'alliance avec Western Digital, montrant que le couple de ces deux entreprises reste solide malgré les difficultés du secteur. Aussi, l'usine sera d'un niveau ultra high-tech sur sa propre gestion, incluant de quoi fournir des puces sous toutes les contraintes : protections antiséismes, amélioration de la consommation d'énergie des lignes de production, introduction de l'IA pour optimiser la production... Bref, on n'arrête pas le progrès, il s'agit ici d'une usine qui sera probablement à la pointe de la technologie, que ce soit sur sa gestion, son bâtiment ou les puces qu'elles produira. (source : Kioxia)