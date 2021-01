Beaucoup d'écrans 32 pouces en préparation chez les différents constructeurs. Nous avons notamment récemment pu en découvrir une belle poignée avec une définition 4K UHD et systématiquement un taux de rafraichissement à plus de 120 Hz, potentiellement le futur mainstream pour le joueur, surtout pour ceux qui commencent désormais un peu à se sentir à l'étroit dans une diagonale 27 pouces, et alors que les écrans plus grands non plus beaucoup à leur envier en matière de rapidité/réactivité. Néanmoins, ce nouveau mélange de définition et de taille ne conviendra naturellement pas à tout le monde, pour des questions de budget, mais aussi des considérations plus pratiques, heureusement d'autres options devraient exister.

Et hop, une image bien moche et low-res en prime, une !

Chez AOC celle-ci se nommerait AG323QCX2, si l'on en croit son référencement chez AOC Chine, là où tout tend à commencer de nos jours. Viendra-t-il vers chez nous ? Fort probablement. Comment se distinguera-t-il ? Comme vous le verrez bientôt dans un tableau, ses caractéristiques ne s'annoncent pas à la pointe de ce qui se fait de nos jours, mais cela resterait plus que convenable, surtout si vous ne voulez pas nécessairement mettre à genoux votre GPU avec une définition supérieure à 1440p. Une définition 4K (UHD) reste à ce jour la chasse gardée des plus gros GPU, furent-ils Nvidia ou AMD, et implique encore souvent de devoir faire quelques concessions visuelles selon le titre. En contrepartie, AOC est aussi réputé pour une offre généralement toujours parmi les plus abordables, on peut donc espérer que l'AG323QCX2 ne dérogera pas à cette tradition, on imagine de toute façon bien mal le contraire vu les caractéristiques, que voici :