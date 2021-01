Pour le mainstream, les solutions permettant de monter du SSD M.2 sur un slot PCIe ne sont pas vraiment nombreuses, mais elles existent déjà. Par exemple, on connaît la M.2 Aero chez MSI ou l'AORUS Gen4 AIC Adaptator chez GIGABYTE, deux cartes PCIe ventilées vous permettant d'installer jusqu'à 4 SSD PCIe sur un slot PCIe x16. Mais de son côté, parce qu'il aime les grands espaces, comme peuvent-en témoigner ce Rocket Q, premier SSD 8 To M.2 du marché, ou cette rumeur d'un SSD SATA de 16 To aux couleurs de la marque, Sabrent a sorti une solution semblable de son propre cru, non pas avec 4 emplacements M.2, mais 8 ! Pourquoi en faire moins quand on peut faire en plus, n'est-ce pas ? Et toujours en bon américain, le constructeur a baptisé l'engin de Sabrent Rocket Q "Battleship", un véritable "porte-SSD" !

The Sabrent RocketQ Battleship offers up unprecedented storage capacity at 64TB ! it also capable of super-fast Gen4 speeds with Rocket 4 Plus SSD’s installed. pic.twitter.com/E9qlCvW6n1 — Sabrent America (@Sabrent) January 9, 2021

8 slots M.2 pour 8 SSD NVMe, ce qui permet donc d'y installer jusqu'à 64 To en utilisant des Rocket Q de 8 To, rien que ça ! Soit 11 992 $ de SSD si vous comptez en remplir tous les slots (coquins !), sans même prendre en compte le tarif inconnu de cette solution totalement atypique et niche ! Le tout repose sur une carte PCIe x16, à alimenter avec un connecteur PCIe 6 pins, module qui n'est pas un simple adaptateur comme ceux du premier paragraphe, puisqu'il embarque son propre contrôleur RAID, une puce HighPoint SSD7540. Celle-ci est compatible PCIe 4.0, ce qui permettrait aussi d'envisager d'y installer alternativement des Rocket 4 Plus PCIe 4.0 de Sabrent, concurrents directs des 980 PRO de Samsung, de quoi déjà sérieusement exploiter les capacités d'un slot PCIe 4.0 x16, dont la limite est de 64 Go/s (hors marge) !

Bon, faut-il vraiment s'attendre à voir ce "Battleship" débarquer dans le commerce, ou restera-t-il au stade de prototype et démonstration de force de salon ? En tout cas, espérons que l'hypothétique modèle commercial sera bien ventilé, 8 SSD NVMe travaillant de concert en collé-serré promettent un très joli barbecue ou chauffage d'appoint. C'est typiquement le genre d'engin qui s'adresserait plutôt aux serveurs, même si rien n'empêcherait d'en faire profiter sa machine domestique, surtout chez ceux qui n'en ont jamais assez et qui ont les moyens de leurs envies les plus folles !