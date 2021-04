Nvidia a publié ses BIOS pour mettre à jour le firmware des cartes graphiques Ampere RTX 30 pour ajouter le support du ReSize BAR à la corde de leur arc de leur arsenal de la technologie qu'elles ont dedans, eh oué ! Il ne vous aura pas échappé que la RTX 3060 avait déjà cet ajout à son lancement, ce qui explique son absence de l'article dont nous allons vous parler. La philosophie de cette techno est simple, héritée des specs du PCIe. Cela permet au CPU de voir plus que 256 Mo de mémoire graphique, la totalité en fait, et faciliterait donc les échanges rapides et fréquents entre CPU et GPU. En effet, si les 256 Mo sont saturés, les transferts sont priorisés par ordre d'arrivée ou d'urgence. Avec la totalité de la VRAM aperçue, plus de saturation et donc plus grande fluidité de traitement.

Il parait qu'il est pas mal ce Bar !

TPU a utilisé un 5800X sur une carte B550 pour mettre en évidence les gains, ou pas du ReSize BAR. Ce bistrot est encore jeune et sera amené à être optimisé au fil des mois qui viennent, pour être étendu à d'autres matériels, et avec une efficacité permanente. En effet, nous avions vu dans notre test des Core Rocket Lake qu'il pouvait y avoir des pertes, quel que soit le GPU capable de le gérer. Notre confrère a pris une vingtaine de jeux, trois définitions d'écran 1920x1080, 2560x1440 et 3840x2160, et chaque RTX 30 avec et sans ReSize BAR.

Ce qu'on peut dire, à la lecture des tests, c'est que les gains sont variables selon les moteurs, mais n'excèdent pas 4% dans le cas le plus favorable. C'est donc un bonus, mais parfaitement dispensable actuellement vu le niveau atteint par les cartes. En gros, ça a besoin de murir encore !

Mais c'est celui là qui fait fantasmer en ce moment !