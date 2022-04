Second et probable dernier pilote Adrenalin d'avril chez AMD

AMD a publié son second pilote Adrenalin à destination de ses cartes graphiques depuis la série Polaris jusqu'aux futures retraitées RDNA 2. Ils optimisent le support du jeu type Battle Royale Vampire : The Masquerade - Bloodhunt. Ils corrigent également un bug où le mode 4k à 120 Hz est manquant avec certains écrans qui en sont capables, et ce avec des cartes RDNA. Il y a également des bugs connus, mais pas encore corrigés, qui touchent surtout l'AMD Software (Radeon Performance Metrics, Enhanced Sync), mais aussi le RSR en 2560x1600, voire Aero sous Windows 10.