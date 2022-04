On sait depuis quelques semaines que Rockstar bosse sur GTA 6. La firme avait confirmé ça en disant que le prochain opus était sur les rails depuis quelque temps, et qu'il était même bien avancé. Pas comme Bethesda qui annonce un The Elder Scrolls 6 et qui n'est pas capable de dire un foutre mot depuis 4 ans sur le sujet ! Petit coup de pied retourné dans les bouliches de Todd Howard asséné, retournons chez Rockstar. Via la plume de Chris Klippel sur Tweeter, on apprend que le moteur utilisé pour donner vie à ce nouvel opus est démoniaque.

Le Rage ENGINE 9, son nom, serait, selon Chris, un moteur qui serait bien en avance sur son temps. Il a pu obtenir des infos, et a ramené un témoignage plus que positif sur la puissance développée par le Rage 9. On peut compter sur la firme pour créer des univers riches et beaux, en monde ouvert, avec une bonne interaction entre les personnages et les décors. C'est un peu une marque de fabrique, il ne restera plus qu'à la firme de faire un lancement réussi comme le fut GTA5, et éviter la catastrophe comme ce fut le cas pour GTA 4 et Red Dead Redemption 2. Après maturation, tout roule aujourd'hui, mais ce serait bien si GTA 6 était propre d'emblée. Un vieux au pieu voeu pieux ?