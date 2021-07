NVIDIA a publié un hotfix, basé sur les derniers pilotes 471.11. Les 471.22 corrigent divers bugs dont un plus gênant, qui concerne Doom Eternal. Le jeu pouvait crasher durant une partie, ce serait résolu. De même, League of Legends pouvait planter au démarrage, c'est corrigé. Un bug amusant, qui nous renvoie en 1995, certains moniteurs étaient bloqués en 640 x 480 après la mise à jour des derniers pilotes. Le son via HDMI 2.1 et en 8k pouvait être déformé après avoir changé de mode d'affichage. C'est tout, mais ça peut sauver des vis, des geeks en détresse sont des gens fragiles !