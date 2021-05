La machine continue d'avancer chez Microsoft, et le canal Insider voit le nouveau module HDR automatique se peaufiner de plus en plus. En effet, introduit sur le canal de développement depuis quelques semaines déjà, cet outil permet aux jeux DirectX 11 et 12 d'avoir un support minimum du HDR via des algorithmes avancés, sans à avoir plus à faire que de cocher une simple case dans les paramètres. Toutefois, cela peut changer radicalement le fonctionnent des couleurs dans certaines applications, comme le traitement de photos ou de vidéos, qui dispose d'un autre standard établi depuis des années dans la gestion des couleurs.

C'est donc pour éviter une grogne massive chez les créateurs que la Raymonde a choisi d'ajouter une nouvelle case dans les compatibilités : la possibilité de conserver l'ancien jeu de couleur. Cela devrait permettre de rendre encore plus versatile le HDR automatique, tout en aidant à la popularisation des écrans équipés de cette technologie. Autre petit ajout pour les utilisateurs avancés, il est possible dans le gestionnaire de périphérique de trier les composants par driver installé, de quoi mieux checker des erreurs d'installation de périphériques.

Du côté des correctifs, de nombreux soucis sont éliminés, comme des problèmes de stabilités ou des fuites de mémoire avec l'explorateur Windows, des crashs divers et variés d'application, de jeux ou de périphériques et des erreurs lors des tentatives de mise à jour. Il reste donc seulement des problèmes d'affichage - notamment avec le mode sombre - sur quelques applications, mais tous les bogues ne sont pas encore découverts probablement.