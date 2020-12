Nvidia a donc publié, en avance également, son pilote pour deux jeux principalement. Le premier est Cyberpunk 2077, on en a déjà parlé maintes et maintes fois. Le second est Minecraft RTX, qui est sorti du programme bêta hier. 5 écrans supplémentaires sont aussi validés en tant que "G-Sync Compatible", ce sont les Acer XV242Y, XB273U NV, GIGABYTE FI27Q-X, MSi MAG274R et Philips 275M8RZ. Nvidia a également ajouté deux fonctionnalités à son panneau de contrôle : Max Frame Rate Control et Adjust Desktop Color. À vos modems !