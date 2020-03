Introduit début 2018, Kaby Lake-G fut un exercice assez unique en son genre chez Intel, puisqu’il s’agissait d’une association contre-nature de la 8e génération Core mobile d’Intel et d’une partie graphique RX Vega d’AMD (mais plus Polaris que Vega selon certains testeurs) ! Une aventure particulière et qui avait au moins le mérite à l’époque d’offrir le meilleur des deux mondes au segment concerné, en l’occurrence celui des NUC gaming - cette fois-ci, assez dignes de cet adjectif. Mais cette association inédite se termina toutefois assez rapidement en octobre 2019, notamment à cause des nouvelles ambitions du fondeur en matière de puces graphiques, qui mise désormais très lourd sur la conception de GPU et iGPU avec son architecture Xe.

Le problème, c’est qu’Intel avait aussi un peu auparavant silencieusement arrêté de fournir des pilotes validés et certifiés pour Kaby Lake-G, qui a été commercialisé avec les NUC « gaming » Hades Canyon, laissant les acheteurs sans aucune nouvelle mise à jour des pilotes graphiques depuis février 2019 ! En effet, Intel avait arrêté tout effort pour la plateforme, alors qu’il était toujours encore responsable de la validation et distribution des pilotes fournis par AMD pour la Radeon Vega de Kaby Lake-G, et en dépit de sa promesse de garantir un support d’au moins 5 ans..

Un NUC à jour est un NUC vivant !

Interrogé en février dernier de la manière suivante par Tom’s Hardware, Intel a vaguement répondu qu’une mise à jour allait arriver au cours des prochains mois.

Voilà qui est fait, une fois de plus relativement en silence et tout simplement sous la forme d’instructions invitant à se rendre sur la page de support de la Radeon RX Vega 64 chez AMD, pour y télécharger directement les derniers pilotes Adrelanin 2020 comme tout le monde ! Il vaut mieux tard que jamais, c’est certain et c’est évidemment une bonne nouvelle pour les propriétaires d’un NUC Kaby Lake-G qui pourront enfin avoir accès à toutes les améliorations en jeu, et profiter des avantages d’un pilote récent, mais ce n’est vraiment pas flatteur pour Intel d’avoir attendu aussi longtemps avant d’ouvrir cette porte. (Source : Tom’s)