Le Threadripper 3990X a tué toute concurrence, interne et externe sur le segment HEDT. Il n'y a pas mieux que lui, et il n'y a pas plus cher non plus. Vous pouvez retrouver nos conclusions lors de son test. Toutefois, on soulignait qu'il fallait un environnement logiciel adapté pour en tirer parti, et ça nous semblait, pour les segments visés, un peu prématuré pour exploiter convenablement ce monstre.

Et lorsque l'on parle environnement logiciel, l'OS ne fait pas exception. Si Windows 10 Home n'est pas taillé pour supporter autant de cœurs à raison de 64 threads max, Windows 10 Pro est capable de gérer jusqu'à 128 threads et Windows 10 Entreprise 256. Pourtant, et c'est là que le bât blesse, la version Pro de Windows 10 voit deux processeurs de 64 threads chacun. Ce n'est pas le seul cas puisque le dernier Xeon Phi à 288 threads est vu comme un ensemble de 5 processeurs par W10 Entreprise comme en atteste Anandtech.

En désactivant le SMT, Windows 10 Pro voit cette fois un seul CPU de 64 threads. Et cela n'aurait que peu d'importance si les performances n'étaient pas fortement impactées entre W10 Pro et Entreprise selon les applications. Les tests menés par Anandtech révèlent que ça marche bien mieux en applicatif sous W10 Entreprise, quand bien même W10 Pro est capable de gérer 128 threads, mais avec une vue type double socket, le scheduler ayant du mal à répartir convenablement les tâches. Nous étions parvenus à la même conclusion ce qui nous avait conduit à désactiver le SMT lorsque le 3990X montrait un comportement totalement erratique vis-à-vis du 3970X, plus de détails à ce sujet en bas de la page 3 de notre dossier.

Pour revenir au test d'Anandtech, les écarts vont de légers à énormes (plus du double). Dans ces conditions, autant prendre un 3970X pour les utilisateurs de Windows 10 Pro, puisque la version Entreprise est rarement diffusée au niveau des utilisateurs particuliers. Ceci-dit, les acquéreurs potentiels et non professionnels d'un processeur à plus de 4000 € ne doivent pas être légion non plus !