Faire tourner un Windows sur son Raspberry Pi, ça n’est pas une idée nouvelle, ni totalement farfelue. En effet, il existe déjà une solution, la version IoT core, officiellement suivie par la Raymonde, cependant cette dernière, prévue pour l’IoT (quelle surprise !), est très restreinte en fonctionnalité : pas de bureau ni de multitaĉhe en pratique, une seule application UWP pouvant être lancée à la fois.

Et le Raspberry Pi étant trop gourmand et encombrant pour des projets liés à l’internet des objets, il semble naturel de tenter de bidouiller une version ARM, d’autant plus que cette saveur est désormais officiellement supportée par Microsoft.

Un exemple de hack tournant la mouture 1709

Après un hack supportant le modèle 3 en février de l’an dernier, c’est désormais au modèle 4B de s’illustrer, avec un hack d’une version Technical Preview de la build 17134 installable sur la machine. Si vous souhaitez vous lancer dans l’aventure, le guide est disponible ici (en anglais), mais ne soyez pas trop enthousiastes. Hé oui, le support — comme souvent sur des bidouilles du genre — est très limité : seul 1 Go de RAM est pris en charge sur les 4, seul le port USB Type-C est pris en charge (OTG + alimentation), et le support du disque (carte SD) est très sommaire, empêchant l’utilisation d’un fichier de SWAP. Et avec un seul gigot, autant dire que l’utilisation doit être digne de Bouddha.

Saluons tout de même l’initiative qui, comme Amazon Echo, trouvera peut-être son public, qui sait ? En tout cas, voilà qui pourrait donner des idées aux OEM : un PC typé NUC à base d’ARM pourrait séduire les consommateurs tout en permettant d’économiser sur le refroidissement. Dans un futur lointain où les performances en émulation permettent de concurrencer le x86 ? (Source : WindowsLatest)