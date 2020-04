no ragotz

Tout cela est bien beau, nous diriez-vous, mais qu'est-ce que c'est que ce DPC-trukchose ? L'acronyme signifie Deferred Procedure Call, une fonctionnalité 100% Windows permettant aux drivers de retarder l'exécution de tâches bas niveaux non-critiques afin de ne pas surcharger le noyau. Si cela est, en théorie du moins, bien pratique, de trop nombreux appels à des DPC peuvent saturer l'OS et le rendre ainsi encore plus lent que d'accoutumée, avec des perturbations caractéristiques sur la lecture de flux audio.

Pas de bol pour DELL, car c'est sur cette entreprise qu'est tombé un malheureux bug : de nombreux utilisateurs se sont plaints de l'impossibilité d'écouter convenablement de la musique ou lire une vidéo, le son pouvant couper ou devenir tout à coup robotique sans vraiment d'explication. Pour le moment, seul un seul modèle est affecté par le bug : le DELL XPS 15 9570, en dépit d'une mise à jour (plutôt rapide, saluons-le tout de même) du BIOS vers la version 1.10.1, censée corriger le problème.

Nos confrères de chez NotebookCheck ont comparé les latences des routines DPC via un logiciel dédié, DPC Latency Checker, et si la mise à jour apporte du bon, ce n'est pas suffisant : alors qu'une latence de moins de 500 µs est requise pour obtenir un fonctionnement optimal du mécanisme, cette première dépassait allègrement les 2000µs avant la mise à jour BIOS, et dépasse en moyenne les 1000 µs même après le correctif bien qu'un changement positif soit notable. Par ailleurs, le souci proviendrait du pilote ACPI, ce qui se traduit par micro-latences lors de l'utilisation des touches Fn... Un autre correctif à venir ? (Source : NotebookCheck)