OpenOffice est, si vous sortez d'une hibernation qui aurait duré des années, une suite logicielle bureautique open source, une sorte de Microsoft Office , mais en gratuit. Une rustine 3.2.1 vient d'être lancée et apporte son lot d'améliorations comme vous allez pouvoir le découvrir. Loin d'être anodine elle permet désormais de lire des fichiers d'Office 2007. Disponible en 27 langues, et compatible Solaris, Linux et Windows, vous laisserez-vous tenter par le côté libre ?

Improved startup speed Support for Microsoft Office 2007 files Encryption support for Microsoft Word 97, 2000, XP files Database forms now support zooming Impress supports comments Import pivot tables from Microsoft Excel 2007 documents Improved sort, cell merging, and complex copy and paste features in Calc

Télécharger OpenOffice et sa rustine ici