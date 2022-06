Il y a quelques mois, les moniteurs affichant de la "4k" sur du 32" ont eu le droit à une évolution majeure pour : avec l'aide du taux à rafraichissement variable estampillé VESA, et de taux de 144 à 165 Hz, ils offraient le meilleur compromis entre le jeu, le taf, et tout ça dans une diagonale optimale pour cette définition d'écran. Cantonnés au 60 Hz, le saut était vertigineux pour ces bousins, car tout le monde ne kiffe pas le 21/9 ou le 32/9 voire le 42/9, c'était donc presque idéal.

On dit presque parce qu'on trouve toujours mieux. Et c'est à présent le cas avec Samsung qui lance/annonce son Odyssey Neo G8, que l'on retrouvera sous la référence G85NB. Il apporte aux 32" une définition 4k, une dalle VA, du FreeSync Premium Pro, du HDR2000, une incurvation à 1000R, un taux mirobolant de 240 Hz et une épaisseur de seulement 1.1 cm. Le rétroéclairage est de type Quantum mini-LED, et il faut le dire, c'est pour l'instant le moniteur à ce format qui en fait le plus, et qui fait le plus envie. Mais tels les péchés capitaux, l'envie créée par ce G8 va mettre votre avarice à dure épreuve, même s'il y a fort à parier que le prix sera stratosphérique, le même type de moniteur à 144 Hz mais plat se négocie chez la concurrence entre 650 et 1000 boules selon les marketeux. Mais sacré engin !