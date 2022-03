C'est dans quelques heures que NVIDIA dévoilera son gros Hopper, mais d'ores et déjà on peut trouver des images du H100. Certes, les détails du GPU, comprenant le GPU, la VRAM HBM via 6 stacks, et les VRM sont encore inconnus, mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est gros. Selon VDCZ, il y aurait 6 GPC, 144 SM, mais avec un mais. Un des GPC comporterait le moteur de rendu par exemple. Selon les rumeurs, qui seront vérifiées, ou pas d'ailleurs, dans quelques heures, H100 le monolithique aurait plus de 80 milliards de transistors gravés en le 5 nm de TSMC, un cache L2 de 48 Mio, et un TDP compris entre 250 et 500 W. Autre point, il supporterait la norme PCIe en sus du SXM4.

H100, comme ses prédécesseurs, est destiné aux datacenters, ceux qui ont besoin de calcul fou, et devrait donc être intégré dans les machines type DGX vendues à prix d'or, mais rentables pour les boites qui en ont besoin. On ne peut toutefois en tirer aucune conclusion d'un point de vue de ce qui sera annoncé pour le Gaming, avec un Lovelace dont il reste presque tout à découvrir. L'usage du 5 nm, s'il est confirmé, pourrait faire pardonner le "semi-échec" Ampere du fait du 8 nm Samsung, bien moins performant que le 7 nm de TSMC utilisé par le concurrent. Une rumeur annonçait également un gros cache L2 sur Lovelace, toutefois c'était déjà le cas sur le GA100 sans pour autant se retrouver sur le reste de la gamme Ampere. Intéressant pour les passionnés de technique !