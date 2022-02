L'EEC, organisme de certification électrique européenne des produits, vient d'enregistrer un PCB. Estampillé PG136C, on se demande à qui ou à quoi il pourrait correspondre. On sait déjà que le PG132 est celui des RTX 3080 et 3090 Founders Edition, et ce depuis longtemps déjà. Mais PG136C, c'est quelque chose de nouveau et d'inconnu au bataillon. À vrai dire, une hypothèse tient la route.

Et si c'était celui de la RTX 3090 Ti ? Si techniquement, on a un GA102 complet et de la GDDR6X plus rapide, on sait également que les modules de VRAM vont passer de 1 à 2 Go pièce, ce qui modifie la donne électrique. De plus, le TGP complet est fixé à 450 W, donc électriquement, il faut quelque chose qui tienne bien la route. Enfin, le fleuron de NVIDIA serait le premier à utiliser le PCIe 12+4 pins, alors que les cartes parues avant en RTX 30 utilisaient un 12 pins pas standardisé, mais qui annonçait que NVIDIA avait réfléchi à la question. Il vaut mieux un câble que trois de 8 pins, bien relou pour le câble management !

Toutes ces modifications pourraient donc expliquer la raison d'être de ce PCB, qui garde tous ses mystères. Mais le retard et le silence sur la carte depuis le CES 2022 laissent penser qu'il n'y a pas de coïncidence. À moins que ce soit celui de la RTX 4080 ?

