Au cas où vous l'aviez manqué, l'UNI FAN est le nouveau ventilateur haut de gamme polyvalent de Lian Li formant une gamme plutôt premium, où le cadre est en aluminium, les LEDs sont présentes en masses, mais (subjectivement) avec classe, et il est possible de chainer sans câbles chaque ventilateur grâce à un système plutôt ingénieux ! L'UNI FAN est d'abord apparu dans un format 120 mm en aout 2020, mais il existe aussi en 140 mm depuis décembre de la même année. Certains rêvent probablement toujours d'une édition (moins chère ?) sans RGB, mais rien de tel à l'horizon pour l'instant. Manque de pot, l'UNI FAN était aussi arrivé un poil trop tard pour être inclus d'emblée avec le premier AIO de la marque, le Galahad, qui lui avait fait ses débuts le mois précédent.

Qu'à cela ne tienne, Lian Li a maintenant corrigé le tir avec le lancement du Galahad AIO UNI FAN SL Edition ! La recette est pour ainsi dire exactement la même qu'auparavant, autant sur le plan technique qu'esthétique, à la seule différence qu'à la place des ventilateurs à haute pression statique précédents vous aurez à présent deux ou trois zoulis UNI FAN SL120 à la queueleuleu sur le radiateur !

Vous y retrouverez donc la même pompe à triple chambre logée dans un bloc en aluminium avec un couvercle amovible magnétique et un peu d'ARGB, 40 centimètres de tubage avec un gainage tressé et un radiateur de 20 mm d'épaisseur comptabilisant 14 rangées de tubes en aluminium embelli avec des boucliers en aluminium poli. Par rapport aux ventilateurs précédents, les UNI FAN moulineront à une vitesse identique entre 800 et 1900 tr/min, par contre, ces derniers ont une pression statique et un flux d'air inférieur sur le papier. Mais ce qui sera peut-être perdu en performance sera probablement gagné en qualité et assurément en style. La compatibilité est naturellement de mise avec tous les sockets mainstream du marché, LGA1700 inclut.

Comme avec le premier Galahad, vous aurez donc le choix entre un radiateur 240 ou 360 mm, et entre le noir et le blanc. Dans tous les cas, la garantie est toujours de 5 ans. Le plus petit est officiellement positionné à 159,90 € et le second à 189,90 €, ce qui les situe plutôt dans la moyenne haute, mais sans oublier qu'un SL120 coûte à lui seul 29,90 € sur le marché. Bon, et maintenant, à quand les Galahad 280 et 420 avec des UNI FAN SL140 ?