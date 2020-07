Chez Intel, on a élaboré des schémas de gammes suite à la pénurie qui a touché le géant il y a quasiment 2 ans. Ainsi, au tout début, en 2010, Sandy Bridge a lancé le suffixe K, impliquant une propension à l'overclocking via déblocage des coefficients multiplicateurs. Et récemment, on a vu apparaitre les suffixes F signifiant une absence d'iGPU intégré, les KF s'overclockant mais sans iGPU, tout ça s'ajoutant aux sans suffixe (avec iGPU et sans overclocking), et aux T (basse consommation = fréquences en berne).

Et c'est là qu'entrent en jeu les KA dont on ignore tout, jusqu'à même se demander si ce n'est pas une couillette de VPC. K veut toujours vouloir dire "lancez les watts et libérez le kraken par les coefficients", mais A, on ne voit pas. Comme certains VPC placent ces KA financièrement dans une lucarne déjà très serrée, entre K et KF, on pourrait penser que ce A signifierait Anus, mais on n'en est pas très sûr. Et si ça indiquait la provenance de la fabrique, en voilà une autre piste ! Toujours est-il qu'ils sont 4 à avoir hérité de cette terminologie spéciale : 10600KA, 10700KA, 10850KA et 10900KA.

Ne nous méprenez pas, ce n'est pas Intel qui annonce ça, ce qui fait dire qu'il faut rester très prudent. À vrai dire, on a du mal à comprendre la logique d'une telle gamme, mais pourquoi ? Pourquoi pas ? On attendra de voir si d'autres VPC ajoutent ces KA, ou si Intel communique sur le sujet dans les jours qui viennent.