STALKER 2, c'est devenu une arlésienne. Depuis Shadow of Chernobyl en 2006, et ce malgré d'autres épisodes qui étaient en fait des standalones déguisés, les joueurs attendent une vraie suite. Hélas, une querelle de bout de papier et de licence a conduit à une explosion des équipes de développement, une partie ayant monté le jeu Survarium chez Vostok Games, une autre partie dégagea chez 4A Games avec Metro. Mais l'autre infime partie reliquat du studio est restée fidèle à GSC World. Malgré des fakes réguliers, le jeu fut annoncé en développement depuis 2018, et en mars 2020, on apprit qu'il devrait sortir en 2021.

Le Twitter de GSC World a mis en ligne une première vidéo montrant le moteur du jeu, avec optimisation pour XBox Serie X et PC. Pour rappel, le moteur originel X-Ray Engine aurait été lâché pour l'Unreal Engine 4. Quoi qu'il en soit, on ne peut plus dire que le Twitter des développeurs ressemble à une grosse mise en vente de jeux du studio, STALKER et Cossack en têtes d'affiche. Pour en revenir à la vidéo, c'est beau, et la crainte de voir l'UE4 bafouer l'empreinte visuelle du feu X-Ray Engine s'estompe rapidement, la greffe semble avoir pris. Mention spéciale à la scène identique au premier opus, en sortie de bunker et en traversant le premier repère. Il faudra attendre, encore une fois, plus d'infos et avoir plus de matière pour se sentir rassurés sur le devenir de la saga, mais ce trailer ravive la flamme.