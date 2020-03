Après une série de nouveaux boîtiers, Fractal Design n’a pas fini son renouveau du printemps ! Et, cette fois encore, la firme n’est pas seule, car c’est EKWB qui est aux commandes de la réalisation de ces distribution plates. Déjà disponibles chez la concurrence sauce Thermaltake, il ne s’agit ni plus ni moins que d’un accessoire servant à mettre encore plus en avant votre système de refroidissement liquide maison via une grande plaque servant de réservoir pour votre système de refroidissement liquide s’adaptant sur mesure avec votre bousin. Un accessoire indispensable pour rendre votre création unique ? Il faut dire que ce n’est pas chez Fractal Design que vous trouverez de quoi vous innover dans l’offre des boites à PC ces derniers temps !

De nom complet le nom complet est EK-Quantum Reflection Fractal ATX D5 PWM D-RGB, le patronyme résume à peu près tout le contenu. En effet, la plaque de distribution inclue une pompe (une D5, le classique), le désormais sacro-saint RGB et suffisamment de trous en G1/4" pour alimenter un CPU et plusieurs GPU, tout en assurant le retour du liquide dans la pompe, pour une boucle, c’est mieux ! Et pour la partie quantum, rendez-vous paragraphe suivant pour admirer le tarif...

Au niveau de la compatibilité, si vous avez un Define R7 (XL ou non1), un Define R6, un Define S2, un Vector RS ou un Meshify S2, bingo, vous pouvez vous équiper, moyennant la somme de — restez bien accrochés — 269,90 €. Pour le moment en précommande, les livraisons devraient commencer le 23 mars, si Mr Corona ne ralentit pas la chose. À vos portefeuilles... ou pas !