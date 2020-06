Hier, Tomiche vous gratifiait d'un Comptoiroscope tiré aux quatre épingles sur le jeu Desperados 3. Au menu, trois presets, des comparaisons visuelles, et les performances du titre avec avec une RTX 2080. Du travail propre ! Mais voilà un autre test, fait par Gamegpu, sur ce jeu animé par le moteur 3D Unity. Alors comment se comportent les bad boys en bobottes, avec des pistolets à flotte, et menteurs comme des arracheurs de dents ?

Eh bien il y a deux valeurs qu'il faut retenir, et qui annoncent la couleur pour l'ensemble du panel de GPU du marché, pour peu qu'on se souvienne de la hiérarchie des cartes graphiques de manière générale. Cette première valeur, c'est simple, c'est 31. Et ça correspond au nombre moyen d'images par seconde, en high, et en UHD, sur une GTX 1650 4Go. Dans le même tempo, la seconde est 153, et elle correspond au nombre d'ips dans les mêmes conditions de la RTX 2080 Ti. Ces mêmes cartes en 1080p débitent 109 et 414 ips, tout est dit.

D'ordinaire, on passe en revue les principaux GPU, ceux qui établissent des points de référence, mais cette fois il n'y en a pas besoin. Peu importe que le sang soit rouge ou vert, personne ne restera sur le bord de route. Après tout, on apprécie la chose même si graphiquement il y avait matière à faire un jeu plus fin, plus détaillé, l'univers de Far West se prêtant bien à ce genre de subtilités visuelles. On vous rappelle à toutes fins utiles que la démo est dispo sur GOG, garantie sans DRM.