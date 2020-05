Au milieu de la pagaille habituelle des grosses machines desktop testicouillues et des plus petits consoles devenues de véritables faux-PC, Intel continue de maintenir son offre NUC avec plus ou moins de patate, sa particularité étant le rapport performance/taille et celle-ci correspondant généralement à celle d’un (gros) routeur, ou approximativement l’équivalent de 1,35 L.

Les prochaines machines NUC au programme sont les Panther et Phantom Canyon, respectivement NUC 11 Performance et NUC 11 Extreme, que nous avons déjà pu découvrir avec pas mal de détails en janvier. Prévus pour la deuxième moitié de l’année, ils devraient embarquer Tiger Lake en 10 nm avec son iGPU Xe tout frais, et dans la version Extreme se trouverait en principe également une carte graphique dédiée.

Une nouvelle entrée sous Time Spy suggère encore une fois qu’il s’agirait définitivement d’une GeForce Turing GTX 1660 Ti (version mobile 80 W), le nouveau score de 5335 ayant été attribué à un NUC 11 Extreme. En sa compagnie, un processeur que l’on devinera être un Core Tiger Lake-U 28 W, mais encore un exemplaire ES. Il y apparaît avec une configuration 4c/8t, une fréquence de base de 2,3 GHz et 4 414 MHz en boost - il s’agirait donc de la deuxième fuite d’un futur Tiger Lake-U 4 c/8 t avec un turbo fonctionnel, la première ayant été en mars dans un Surface Laptop avec un boost à peine inférieur.

On se souviendra aussi du Tiger Lake-U i7-1185G7 qui s’était échappé du confinement en avril. Allez savoir de quel modèle il s’agirait ici pour le NUC 11 Extreme, mais un couple i7 + GTX 1660 Ti devrait dans tous les cas être capable d’assez belles choses, même si l’on restera sûrement bien en retrait des consoles next-gen de Microsoft et Sony, assaisonnées de Zen 2 et RDNA.

En tout cas, la deuxième moitié de 2020 se rapproche à grands pas, et avec elle normalement ces nouveaux NUC et le début de la famille Tiger Lake en 10 nm sauce Xe qu’ils sont censés exploiter !