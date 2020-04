Thermaltake lançait fin 2019 sa Toughram Z-ONE RGB, une DDR4 assez abordable et surtout plus sobre par rapport à la première Toughram, qui utilisait des formes un peu trop agressives. Malheureusement le catalogue manquait relativement de choix et malgré un tarif assez intéressant de 89.88$ positionné à sa sortie, cela ne lui assurait pas de pouvoir rivaliser avec la concurrence. La faute à des fréquences maximales trop faibles - seulement 3200 MHz - qui ne permettaient pas à cette DDR4 de bien se positionner face à certains modèles, surtout sans RGB, mais plus rapides (les perfs ou le design en somme).

La marque corrige donc le tir, en annonçant aujourd'hui une version 3600 MHz de sa DDR4 Toughram Z-ONE, mais cette fois-ci sans RGB. Cette fréquence plus haute se fait forcément au détriment des timings , en passant en CL18 pour 1.35V (classique pour cette fréquence). A noter que la version 3200 MHz a aussi été conservée et qu'elle reprend les spécifications de la version RGB. Les kits sont uniquement disponibles en 2X8 Go et restent bien entendu compatibles avec l'ensemble des plateformes modernes.

Ce kit reste intéressant et pourra se frayer une place de choix sur les dernières plateformes AMD Ryzen, la marque préconisant le 3600 MHz pour obtenir les meilleurs rapports prix/perf (la DDR4 3733 restant la plus véloce sans entrainer la division par deux de la vitesse de l'infinity Fabric). Persiste encore la question du positionnement tarifaire de cette nouvelle venue, Thermaltake aura peut-être revu son placement, on se souvient qu'en 2019 les LED avaient un peu trop gonflé le prix.