Gigabyte prépare ses cartes mères à accueillir de nouveaux Core en LGA1700

Fin décembre 2022, nous avions écrit Adieu, LGA1700 ! Nous étions clairement allés un peu vite en besogne. Fin 2023, des Raptor Lake Refresh ont reposé leurs griffes sur ce socket. Et un nouveau troupeau se profile pour 2027. Gigabyte a vendu la mèche et prépare leur venue. La marque a publié des mises à jour du BIOS pour ses cartes mères B760 et H610 afin qu'elles soient en mesure d'accueillir de mystérieux dont leur lancement est prévu pour début 2027, selon le communiqué.

La B760 Gaming X AX

Les Raptor de retour début 2027 !

Les cartes mères DDR4 et DDR5 sont toutes concernées. Une fois les nouveaux processeurs disponibles, leurs propriétaires n'auront donc qu'à mettre à jour le BIOS et à remplacer leur puce. Gigabyte se garde néanmoins de donner leur nom.

En revanche, la société a commencé à déployer les BIOS avant même de communiquer sur le sujet. La B760 Gaming X AX, par exemple, a reçu un BIOS F18 le 29 septembre. Son journal des modifications évoque une mise à jour du microcode et une « préparation à la prise en charge de prochains processeurs ». Étrangement, Gigabyte ne fait aucune mention des cartes mères Z790, Z690 ou B660. Espérons qu'elles seront aussi concernées.

Chez Intel, le vice-président et directeur général de la division Enthusiast Channel Business, Robert Hallock, avait déclaré en août dernier que les Raptor auraient la vie longue, tout comme leur socket.

Depuis plusieurs mois, des informations selon lesquelles l'entreprise préparerait une nouvelle famille baptisée Raptor Lake Next, toujours basée sur l'architecture Raptor Lake d'origine, circulent. Il est probable que nous ayons là les premiers signes concrets de ces préparatifs.

L'intérêt de cette opération tient surtout à la mémoire vive. Les processeurs LGA1700 sont capables de fonctionner avec de la DDR4 comme avec de la DDR5. Contrairement à ceux de la plateforme LGA1851, limitée à ces derniers modules. Dans un contexte de flambée des prix de la mémoire, le maintien d'une option DDR4 prend tout son sens. De nombreux assembleurs se tournent vers des composants plus anciens pour limiter la facture. Raptor Lake Next constituerait ainsi une alternative recyclée et économique à la gamme Nova Lake-S.

Il n'y a pas eu de nouvelles fuites majeures concernant ces puces récemment. Seul le leaker Jaykihn, interrogé au sujet d'un modèle doté de huit P-cores et de huit E-cores, l'a présenté comme le remplaçant du Core i5-14600K, lequel possède six P-cores et de huit E-cores. Mais les caractéristiques techniques restent à confirmer, tout comme le nom commercial de ces futurs processeurs.

@Nicane7 @7600chip The 8/8 is a 14600K replacement. — Jaykihn (@jaykihn0) September 14, 2026

Gageons que d’autres marques ne manqueront pas de dégainer leurs propres mises à jour pour se préparer à on ne sait encore trop quoi.

Un X plus ancien relatif aux Raptor Lake Next pour finir :