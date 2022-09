Alors que les nouvelles RTX 40 viennent pourtant d'être annoncées et que les RTX 30 - les plus grosses en particulier - vivent en principe leurs derniers mois dans le commerce, Raijintek a encore eu une p'tite pensée pour elles avec son premier waterblock spécialement conçu pour les RTX 3080, RTX 3080 Ti, RTX 3090 et RTX 3090 Ti.

Le constructeur n'est de loin pas aussi prolifique qu'un Alphacool ou un EKWB, mais il propose ses propres solutions de watercooling pour GPU au moins depuis la génération Pascal. Sans que celles-ci soient forcément parmi les meilleures, elles ont généralement l'avantage d'être assez bien élaborées, tout en étant plus abordables que les alternatives concurrentes.

Voici donc le waterblock de la série SAMOS, il couvrira intégralement la carte graphique pour refroidir directement le GPU, la RAM et les VRM avec sa base de 1,1 mm d'épaisseur entièrement en cuivre plaqué de nickel machinée au CNC, avec en son centre des microcanaux de 0,5 mm. Celui-ci est complété d'un top en acrylique transparent de 8 mm d'épaisseur, qui laissera paraître les LED ARGB d'une bande compatible avec le 5V RGB des cartes mères de la plupart des constructeurs, ainsi que d'une backplate en aluminium. L'assemblage sera également renforcé d'un panneau supérieur en aluminium de 2 mm. Le filetage G1/4 permettra d’intégrer facilement le waterblock a votre futur circuit ou une installation existante. Rajintek vante un système de montage universel, mais attention, il vaudra tout de même mieux se référer à la liste de compatibilité affichée sur la page produit avec de se lancer.

On ne connaît pas encore le prix du machin. À titre indicatif, une solution très semblable pour RTX 2080 Ti existe toujours dans le commerce pour une centaine d'euros. Logiquement, celle-ci devrait être un peu plus coûteuse, ce qui la placerait néanmoins toujours parmi les plus abordables pour ce type de hardware.