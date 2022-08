Il y a quelques jours, nous avions fait une analyse rendue en vidéo du jeu Spider-Man Remastered. Nous avions comparé les 4 solutions d'antialiasing, ainsi que le ray tracing par rapport à la rastérisation. Quelques jours plus tard, le jeu était patché et les performances étaient meilleures, cette rustine étant surtout destinée à améliorer les perfs des GeForce via le DLSS. Cela signifie que tous les tests faits avant ce patch ne sont pas à jour des performances GPU. Vous pouvez également retrouver notre MAJ sur cette news.

PCGH avait fait la même chose, avec plein de GPU, mais pour les raisons expliquées ci-dessus, les résultats sont moins vrais. Par contre pour une lutte de CPU, la version du jeu importe moins, surtout quand le changelog ne stipule aucune amélioration de ce secteur précis. Cela signifie que le test de nos confrères est d'actualité, et il est intéressant puisqu'il y a une belle tripotée de processeurs, allant des générations Haswell et Broadwell (4790K et 5775C) aux dernières Alder et Vermeer (12900K et 5800X3D).

Dans ce jeu, portage réussi il faut le souligner, les scores sont étranges, mais on peut dire que le moteur est sensible à la génération plus qu'au nombre de coeurs. Les quadcores 4790K et 5775C sont bons derniers, mais le Ryzen 3300X ayant aussi 4 coeurs et 8 threads se comporte mieux que certains processeurs, notamment tous ceux de la génération Rocket Lake, pas du tout à la fête. En haut, Alder Lake dans sa version 12900K et 12700K se sent bien avec le moteur, tout comme le 5800X3D qui est le meilleur Vermeer pour ces réglages (a priori FHD). C'est donc amusant de voir cela, et montre que tout n'est pas optimisé que pour les puces d'Intel. (Merci au ragoteur anonyme pour le lien)