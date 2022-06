God of War surpris par le FSR 2 !

AMD avait publié une liste préliminaire de titres qui étaient prévus pour recevoir une rustine FSR 2.0. On y trouvait des titres connus comme MS Flight Simulator, Forspoken, EVE Online, mais aucune trace de God of War. Pour rappel, ce dernier était déjà compatible DLSS 2 et FSR 1, nous avions d'ailleurs réalisé un double dossier sur le sujet, pour lesquels vous avez les deux vidéos ci-dessous, à regarder en 4k de préférence.

Sony vient de lancer son patch 1.0.12, et le contenu est sans équivoque : le FSR 2 est là. Nous avons lancé le jeu, et constaté sa présence, selon 4 modes qualitatifs, ainsi que la réglette de paramétrage du filtre sharp. Vous noterez que le mode qualité affichera du 2560 x 1440 alors que la définition native est le 3840 x 2160. À vos manettes, à supposer que vous n'ayez pas encore fait le jeu !