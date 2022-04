Les anciens se souviennent peut-être que TWW2 fut le premier jeu à avoir été diffusé sur la chaîne Twitch powered by CDH, eh bien plus de quatre années après, on vous propose un p'tit Total War: Warhammer III. Jeu de stratégie au tour par tour, avec batailles en temps réel, mais en option, on va découvrir ça ensemble. N'oubliez pas que vous pouvez aussi passer directement sur Twitch et suivre la chaîne (via le bouton "♥ Suivre").

aujourd'hui à partir de 18h00