Alors que le support du Ray Tracing sous Linux est bien présent en théorie, en pratique la chose va dépendre de votre GPU. Sous les verts, pas de souci puisque le pilote était compatible dès l’officialisation des spécifications Vulkan, mais, chez les rouges, l’histoire est plus complexe. En effet, RADV, le pilote open source pour l’API bas niveau, était encore à un stade peu utilisable en juillet, mis voici que son développeur revient avec de bonnes nouvelles. En effet, il est question de deux nouveaux jeux compatibles sur les dernières versions (encore non publiques) : Control, via le pont Proton développé par Valve, et Metro Exodus, natif Vulkan. Si Ghostrunner et Doom Eternal ont également été testés, le premier affichant des erreurs dans un shader compilé d’un petit million de lignes (du fait de l’absence de séparation de compilation par shadergroup, tout étant pour le moment traité ensemble), et le second... n’affiche tout bonnement et simplement pas l’option. Comme quoi, il est possible d’être développeur et de se retrouver démuni devant un jeu récalcitrant !

Cette fois-ci, il n’y a pas que Quake II !



Si la compatibilité est présente, cela ne signifie par contre pas que les performances le sont. Sur Control, il est question de 30 à 50 % des FPS obtenus sous Windows, et c’est encore pire sur Metro Exodus avec 20 à 25 % des performances seulement. Déjà que les cartes rouges accusent d’un retard à ce niveau, un tel handicape est d’autant plus dommageable... mais ô combien meilleur que rien du tout !

Il faut dire que la liste des améliorations à apporter est encore lourde de travail : outre la mise en production du code (probablement pour Black Mesa 21.3), il reste encore à améliorer le BVH, responsable de la lenteur actuelle de l’implémentation, qu’il s’agisse de sa construction ou de sa traversée ; puis à bûcher sur les appels DXR 1.1, pour le moment hors de propos. Patience, patience, le manchot finira bien par avoir sa raie toute propre, lui aussi ! (Source : Bas Nieuzwenhuizen)