Voilà que le prix des souris Logitech G Pro Wireless et G502 Lightspeed est en baisse. Chez Amazon vous les trouverez sous les 90 € livraison comprise en ce moment.

Les deux modèles ont un capteur en commun, le Hero 25K qui vous permet de pousser la bête jusqu'à un surhumain 25600 DPI. La première propose un design ambidextre et six boutons qu'il est possible d'agencer selon les besoins. La seconde propose un design plus agressif et 11 boutons programmables. Toutes les deux sont pilotables via le logiciel maison G HUB. Le prix de la G Pro passe à 84,99 €, et celui de la G502 Ligthspeed à 89,99 €. Nos liens sont en bas de page si l'offre vous intéresse. Nous, nous sommes déjà équipés !

Logitech G Pro ou G502 Lightspeed, vous avez le choix des armes !