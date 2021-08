Comme d’habitude, l’EEC (Eurasian Economic Commission), un organe de la Communauté Économique Eurasiatique — comprendre, « russe » — tient une liste précise des bidules capables de chiffrer des données et/ou de contenir des données chiffrées. Or, la quasi-totalité de notre matériel en fait partie, ce qui signifie que tout le matériel informatique vendu en Russie doit préalablement faire l’objet d’une déclaration validée par l’EEC, faisant a minima mention publiquement du nom du produit et de sa firme parente.

C’est aujourd’hui le cas d’Apple, dont deux numéros de modèles de MacBook Pro auraient fuité : le A2442 et le A2485, des appareils identifiés comme tournants sur Mac OS 12 Monterey. Rien de mieux pour relancer la machine à rumeurs : sortez les pincettes et le conditionnel, les suppositions vont y aller bien fort.

Une petite fuite pour les CPU pommés ?



En effet, depuis l’Apple M1 — le premier SoC pour ordinateur portable 100 % Apple depuis les PowerPC, cette fois-ci sous ISA ARM — les fuites sont plus ou moins régulières quant à un successeur, soit le M1X, soit le M2. En parallèle, d’autres rumeurs font état d’une volonté de renouveler la gamme des MacBook Pro, et l’explication de ces deux nouveaux modèles est toute trouvée ! Potentiellement un modèle 16" et un modèle 13" pour faire suite aux deux versions actuellement sous processeur Intel, et voilà, GG, fin du game.

Reste que rien là-dedans n’est sûr, encore moins sur les spécifications techniques — 2 petits et 8 gros ? – du futur CPU, et il n’est pas dans les habitudes de la pomme de dévoiler en avance ses plans. Rendez-vous à la prochaine keynote pour quelque chose de plus tangible ! (Source : ConsoMac)